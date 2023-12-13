***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 10:18
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225175
BIST
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11:377.612
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -137,10
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:3729,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0638
En Düşük
28,9161
11:3731,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0565
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:371.850,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.850,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:37
|EDIP
|20,60
|180.393.501
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.775.027
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.860.090
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|GRTRK
|43,90
|199.940.124
|% 6,81
|
|LIDER
|45,36
|76.285.958
|% -10,00
|
|ATATP
|95,05
|24.642.237
|% -9,99
|
|KRGYO
|36,76
|24.151.953
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,00
|27.748.773
|% -9,27
|
|CATES
|85,60
|3.045.976.650
|% 2,39
|
|SASA
|44,08
|2.295.841.528
|% -7,78
|
|THYAO
|244,00
|1.879.614.742
|% -2,01
|
|AKBNK
|36,78
|1.802.655.800
|% -1,24
|
|YKBNK
|20,32
|1.547.050.290
|% 0,40
|
|YKBNK
|20,32
|1.547.050.290
|% 0,40
|
|ISCTR
|22,42
|1.425.965.290
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,22
|455.192.755
|% -2,43
|
|MOBTL
|4,89
|270.486.390
|% 4,04
|
|SASA
|44,08
|2.295.841.528
|% -7,78
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0555
|29,0638
|% 0,23
|
|Euro
|31,3783
|31,3905
|% 0,18
|
|Sterlin
|36,2930
|36,4750
|% -0,12
|
|Frank
|33,0364
|33,2354
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7237
|7,7625
|% 0,21
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|930,78
|932,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,21
|977,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,75
|72,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,09
|1.982,34
|% 0,66
|