***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 15:25
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267165
BIST
'
17:209.099
En Düşük
|Değişim
|: 1,72%
|| 153,55
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2031,8897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0646
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2034,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1186
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:202.351,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,41
|Açılış
|: 2.351,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GRNYO
|10,78
|75.291.109
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|45.333.010
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.649.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.092.259.894
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,60
|509.243.360
|% -9,15
|
|THYAO
|292,75
|20.899.514.453
|% -2,42
|
|ISCTR
|12,48
|7.904.346.904
|% 7,22
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,88
|5.285.336.836
|% 4,79
|
|AKBNK
|51,80
|3.957.765.153
|% 5,20
|
|ISCTR
|12,48
|7.904.346.904
|% 7,22
|
|ZOREN
|5,35
|1.060.889.037
|% -0,93
|
|YKBNK
|28,88
|5.285.336.836
|% 4,79
|
|EKGYO
|9,24
|1.295.339.948
|% 2,67
|
|AKENR
|16,93
|2.237.545.313
|% 0,24
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8816
|31,8897
|% -0,20
|
|Euro
|34,7019
|34,7189
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,1030
|40,3040
|% -0,53
|
|Frank
|34,9778
|35,1532
|% -0,90
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,72
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,07
|% 0,66
|
|Platin
|942,02
|943,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,97
|1.038,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,06
|2.295,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 209, 41 artarak (% 2.16 ) 9, 907
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17:34XU100
Endeks 9, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 98, 416.00 milyon TL de
-
17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem
-
17:31BNTAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 171 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 9, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 96, 598.00 milyon TL de