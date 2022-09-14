***ATATP* *CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ATATP******CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ATATP, CEOEM15.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaCEO EVENT MEDYA CEOEM 0,5 0,45Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaATP BILGISAYAR ATATP 150,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063120BIST