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***ATATP* *CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

14.09.2022 16:58
***ATATP* *CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***ATATP******CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ATATP, CEOEM

15.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
CEO EVENT MEDYA CEOEM 0,5 0,45

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ATP BILGISAYAR ATATP 150,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063120


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KNFRT 12,33 47.117.532 % 9,99  
PAGYO 23,12 17.776.657 % 9,99  
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Yarım 3.294 3.332 0,00  
Çeyrek 1.652 1.665 -1,00  
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Gümüş Gr. 11,49 11,51 0,14  
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