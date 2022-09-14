***ATATP* *CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.09.2022 16:58
***ATATP******CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ATATP, CEOEM
15.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
CEO EVENT MEDYA CEOEM 0,5 0,45
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ATP BILGISAYAR ATATP 150,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063120
BIST
17:163.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -30,96
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:1618,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:1618,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:16999,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 999,32
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ASELS
|33,00
|5.743.544.653
|% 10,00
|
|DESA
|31,72
|39.612.778
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.092.162
|% 9,98
|
|TSKB
|6,03
|71.121.394
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.451.489
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.556.605
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,17
|7.462.631.456
|% -8,86
|
|ASELS
|33,00
|5.743.544.653
|% 10,00
|
|THYAO
|72,55
|4.998.923.074
|% 2,04
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.962.034
|% -9,96
|
|EREGL
|30,32
|2.713.963.010
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,43
|2.659.562.756
|% -8,09
|
|KRDMD
|13,17
|7.462.631.456
|% -8,86
|
|YKBNK
|7,86
|2.484.066.588
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.962.034
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|306.501.192
|% -2,72
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2438
|18,2498
|% 0,00
|
|Euro
|18,2298
|18,2505
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0172
|21,1226
|% 0,50
|
|Frank
|18,8941
|19,0079
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8361
|4,8604
|% -0,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|10,00
|
|Tam
|6.760
|6.815
|-1,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,14
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,86
|