***ATATP* *EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.05.2021 14:28
***ATATP******EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938379
BIST
15:291.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:298,4512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:2910,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0123
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:29514,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,13
|Açılış
|: 514,59
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:29
|YAYLA
|3,19
|24.888.590
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.827.615
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.462.251
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.489.811
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.143
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,49
|48.967.264
|% -8,43
|
|DERHL
|6,03
|44.454.810
|% -8,36
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,29
|1.195.483.623
|% 1,84
|
|GARAN
|8,04
|747.087.647
|% -1,11
|
|CANTE
|8,14
|458.655.809
|% -2,16
|
|TUPRS
|97,90
|397.909.787
|% -1,31
|
|KOZAL
|123,90
|396.115.811
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,16
|350.742.157
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|284.387.395
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|747.087.647
|% -1,11
|
|THYAO
|13,29
|1.195.483.623
|% 1,84
|
|DOHOL
|2,96
|207.983.828
|% -1,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4497
|8,4512
|% -0,06
|
|Euro
|10,3232
|10,3280
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9286
|11,9884
|% 0,20
|
|Frank
|9,3542
|9,4106
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2449
|2,2562
|% -0,13
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,41
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.381
|3.466
|-21,31
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-10,31
|
|Çeyrek
|820
|838
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|