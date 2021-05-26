***ATATP* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.05.2021 08:57
***ATATP******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP fiyat tespit rapor analizİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938065
BIST
10:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 21,14
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.422
En Düşük
1.413
10:058,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4679
En Düşük
8,4135
10:0510,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
10:05517,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 517,10
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler10:05
|BASCM
|15,01
|96.304
|% 9,80
|
|RYSAS
|3,73
|220.648
|% 9,71
|
|SUMAS
|60,00
|82.620
|% 7,91
|
|YONGA
|26,04
|53.148
|% 7,78
|
|ESCOM
|7,00
|3.756.718
|% 7,53
|
|KUTPO
|49,50
|315.216
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|1.597.068
|% -9,99
|
|OZRDN
|8,57
|43.356
|% -9,98
|
|ETILR
|6,32
|165.837
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,68
|399.393
|% -9,93
|
|GARAN
|7,95
|19.019.381
|% 1,92
|
|THYAO
|13,06
|9.591.891
|% 1,24
|
|KOZAL
|124,00
|9.275.448
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,14
|9.009.535
|% 0,94
|
|TRILC
|48,58
|7.764.299
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,14
|9.009.535
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|6.327.194
|% 1,08
|
|GARAN
|7,95
|19.019.381
|% 1,92
|
|VAKBN
|3,48
|4.524.244
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,11
|3.820.212
|% 1,30
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4627
|8,4679
|% 0,07
|
|Euro
|10,3577
|10,3694
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8975
|11,9572
|% -0,32
|
|Frank
|9,3889
|9,4455
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2425
|2,2537
|% -0,32
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|6,11
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,15
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|0,40
|