***ATATP* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.05.2021 16:35
***ATATP******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938222
BIST
17:011.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
17:018,4451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
17:0110,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
17:01515,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 515,85
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler17:01
|RYSAS
|3,74
|5.185.704
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.435.443
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.914.312
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.782.762
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|50.317.675
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|48.246.341
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|THYAO
|12,95
|948.606.983
|% 0,39
|
|TRILC
|50,45
|872.112.808
|% 6,93
|
|KOZAL
|124,20
|771.777.934
|% 1,39
|
|KARSN
|4,87
|615.093.052
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|520.903.938
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|366.542.571
|% 2,16
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,11
|157.583.730
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|186.096.819
|% 2,27
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4431
|8,4451
|% -0,20
|
|Euro
|10,3294
|10,3360
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8947
|11,9544
|% -0,35
|
|Frank
|9,3856
|9,4421
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,23
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,89
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.396
|3.482
|16,95
|
|Yarım
|1.642
|1.684
|8,20
|
|Çeyrek
|823
|842
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|-0,40
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:14YESIL
Yüzde 5.04 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 482, 946 adet işlem
-
17:13CUSAN
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 517 adet işlem
-
17:12DZGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 651, 836 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 13, 615.00 milyon TL de
-
17:09IHGZT
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 373 adet işlem