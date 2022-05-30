***ATATP* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
30.05.2022 17:34
***ATATP******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033378
BIST
17:562.526
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 86,78
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:5616,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2026
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:5617,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2788
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6876
En Düşük
17,4021
17:56978,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,67
|Açılış
|: 978,96
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:54
|THYAO
|49,52
|5.354.663.197
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.672.752
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|19.386.740
|% 9,99
|
|ESCOM
|14,75
|35.867.856
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.463
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|412.027.151
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|RODRG
|16,00
|6.223.095
|% -9,09
|
|DAGHL
|26,00
|8.422.168
|% -8,77
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|THYAO
|49,52
|5.354.663.197
|% 10,00
|
|KARSN
|7,38
|2.632.302.021
|% 7,42
|
|EREGL
|34,76
|2.559.053.156
|% 5,72
|
|SAHOL
|21,44
|2.402.510.125
|% 5,51
|
|SISE
|21,10
|2.298.690.063
|% 3,43
|
|KARSN
|7,38
|2.632.302.021
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,68
|786.156.464
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,58
|995.115.370
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,97
|791.528.793
|% 4,20
|
|HALKB
|5,78
|1.060.168.728
|% 3,21
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3797
|16,3945
|% 1,26
|
|Euro
|17,6646
|17,6880
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6430
|20,7466
|% 1,23
|
|Frank
|17,0267
|17,1293
|% 1,08
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 1,21
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
Seans Raporu
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