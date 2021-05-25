***ATATP* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.05.2021 10:25
***ATATP******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP fiyat tespit raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937653
BIST
10:531.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.451
10:538,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4157
En Düşük
8,3771
10:5310,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0618
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,3202
En Düşük
10,2454
10:53508,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,16
|Açılış
|: 508,52
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler10:53
|TRILC
|47,18
|126.985.023
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|634.474
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,16
|27.772.754
|% 7,71
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|TUCLK
|8,96
|24.228.821
|% 5,66
|
|KUTPO
|55,00
|3.445.475
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|6.781.404
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|SONME
|39,22
|4.397.695
|% -6,57
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|GARAN
|8,16
|463.773.921
|% 0,99
|
|EREGL
|19,02
|232.344.163
|% -1,09
|
|KARSN
|5,10
|215.548.541
|% 1,19
|
|KRDMD
|8,04
|134.470.092
|% 0,12
|
|KOZAL
|129,00
|130.283.069
|% 0,62
|
|GARAN
|8,16
|463.773.921
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|102.673.736
|% 0,00
|
|KARSN
|5,10
|215.548.541
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,16
|26.062.727
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,70
|49.135.562
|% 4,65
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4047
|8,4063
|% 0,21
|
|Euro
|10,3032
|10,3126
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,8786
|11,9382
|% 0,33
|
|Frank
|9,3546
|9,4110
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,09
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,29
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,27
|