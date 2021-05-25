***ATATP* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.05.2021 15:45
***ATATP******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937704
BIST
15:461.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,58
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.445
15:468,4291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:4610,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0834
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3401
En Düşük
10,2454
15:46510,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,86
|Açılış
|: 510,23
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,43
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:46
|SAYAS
|30,80
|57.951.348
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|13.804.211
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.097.725
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.976.298
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|980.507
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.252.603
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.657.675
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.390.351
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.509.873
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.187.015.047
|% 0,74
|
|KARSN
|5,04
|788.628.329
|% 0,00
|
|EREGL
|18,95
|431.489.595
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,98
|403.508.032
|% -0,62
|
|THYAO
|13,33
|384.077.007
|% -1,04
|
|KARSN
|5,04
|788.628.329
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|1.187.015.047
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|228.056.860
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,17
|204.777.671
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,16
|220.222.375
|% 0,32
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4260
|8,4291
|% 0,48
|
|Euro
|10,3271
|10,3342
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,8899
|11,9495
|% 0,42
|
|Frank
|9,3631
|9,4195
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2390
|2,2503
|% 0,39
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,84
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|18,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|20,82
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|10,07
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,03
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,31
|