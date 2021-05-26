***ATATP* *TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
26.05.2021 15:42
***ATATP******TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ATP YAZILIM HALKA ARZ ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938191
BIST
16:591.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:598,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5910,3364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:59516,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,69
|Açılış
|: 516,06
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:59
|RYSAS
|3,74
|5.185.704
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.435.443
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.914.312
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.782.762
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|50.317.675
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|48.246.341
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|THYAO
|12,95
|948.606.983
|% 0,39
|
|TRILC
|50,45
|872.112.808
|% 6,93
|
|KOZAL
|124,20
|771.777.934
|% 1,39
|
|KARSN
|4,87
|615.093.052
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|520.903.938
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|366.542.571
|% 2,16
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,11
|157.583.730
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|186.096.819
|% 2,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4436
|8,4445
|% -0,20
|
|Euro
|10,3291
|10,3364
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8947
|11,9544
|% -0,35
|
|Frank
|9,3856
|9,4421
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,23
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,89
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.396
|3.482
|16,95
|
|Yarım
|1.642
|1.684
|8,20
|
|Çeyrek
|823
|842
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|-0,40
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14YESIL
Yüzde 5.04 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 482, 946 adet işlem
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17:13CUSAN
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 517 adet işlem
-
17:12DZGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 651, 836 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 13, 615.00 milyon TL de
-
17:09IHGZT
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 373 adet işlem