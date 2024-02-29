***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.02.2024 16:42
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 29.02.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Denetimden Sorumlu Komite'nin 29.02.2024 tarihli tavsiye kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim hizmetinin KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKET 'i tarafından yapılmasının Genel Kurul'a önerilmesine ve ilk yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Tüm Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253007
BIST