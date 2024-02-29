***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz 29.02.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Denetimden Sorumlu Komite'nin 29.02.2024 tarihli tavsiye kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim hizmetinin KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKET 'i tarafından yapılmasının Genel Kurul'a önerilmesine ve ilk yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar vermiştir.Tüm Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253007BIST