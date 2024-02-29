***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.02.2024 16:42
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.02.2024 tarihinde (bugün) almış aldığı karara göre
SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince yetki süresinin 2024-2028 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması ile ilgili olarak TTK'nın ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesi
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum açısından ''Yönetim Kurulu '' başlıklı 8. maddesi ve ''Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar'' başlıklı 10. maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253008
BIST