***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.02.2024 tarihinde (bugün) almış aldığı karara göreSPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince yetki süresinin 2024-2028 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması ile ilgili olarak TTK'nın ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesiSermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum açısından ''Yönetim Kurulu '' başlıklı 8. maddesi ve ''Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar'' başlıklı 10. maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253008BIST