***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize bugün (28.03.2024) bildirildiği üzere Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu 29.02.2024 tarih 4 no'lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Esas Sözleşmemizin 6.,8., ve 10. Maddelerinin tadili ile ilgili 05.03.2024 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih E-29833736-110.03.03-51837 sayılı izni ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263733BIST