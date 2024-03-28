Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

28.03.2024 16:15
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimize bugün (28.03.2024) bildirildiği üzere Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu 29.02.2024 tarih 4 no'lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca  Esas Sözleşmemizin 6.,8., ve 10. Maddelerinin tadili ile ilgili 05.03.2024 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  25.03.2024 tarih E-29833736-110.03.03-51837 sayılı izni ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263733


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:149.060
Değişim :  2,87% |  252,84
Açılış :  8.864  
Önceki Kapanış :  8.807  
En Düşük
8.864 En Yüksek
9.071
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 158,40 664.781.409 % 10,00  
LINK 390,50 69.073.096 % 10,00  
AKENR 11,55 465.366.843 % 10,00  
MEPET 12,87 17.664.300 % 10,00  
YGGYO 44,00 6.629.632 % 10,00  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Dolar 32,3127 32,3180 % 0,21  
Euro 35,1031 35,1297 % 0,02  
Sterlin 40,8881 41,0930 % -0,47  
Frank 35,8514 36,0311 % -0,30  
Riyal 8,6243 8,6675 % -0,52  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,58 24,62 % 0,66  
Platin 908,70 910,45 % 0,66  
Paladyum 1.014,54 1.019,93 % 0,66  
Brent Pet. 86,31 86,31 % 0,66  
Altın Ons 2.206,86 2.207,23 % 0,66  
Seans Raporu 17:12
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru