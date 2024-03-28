***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.03.2024 16:15
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize bugün (28.03.2024) bildirildiği üzere Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu 29.02.2024 tarih 4 no'lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Esas Sözleşmemizin 6.,8., ve 10. Maddelerinin tadili ile ilgili 05.03.2024 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih E-29833736-110.03.03-51837 sayılı izni ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263733
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