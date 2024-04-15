***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin 6.,8., ve 10. Maddelerinin tadili ile ilgili başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuştur. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271957BIST