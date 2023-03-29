***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi pdf olarak ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 ve 23 17/04/2020 22/04/2020 10064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129249BIST