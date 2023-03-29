***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme
29.03.2023 15:11
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi pdf olarak ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 ve 23 17/04/2020 22/04/2020 10064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129249
BIST
16:184.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 50,29
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.862
En Düşük
4.753
16:1819,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1820,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0435
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:181.208,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.208,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:16
|EKSUN
|71,50
|3.976.401
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.058.913
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.266.326.908
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,30
|54.465.270
|% -9,91
|
|OZSUB
|15,03
|30.698.514
|% -9,29
|
|HEDEF
|18,52
|30.095.280
|% -9,22
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|THYAO
|121,00
|2.495.311.931
|% 1,34
|
|TUPRS
|535,10
|1.844.180.270
|% 4,43
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EKGYO
|6,32
|954.886.380
|% -0,78
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ISCTR
|13,07
|1.598.286.439
|% 0,54
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1331
|19,1371
|% 0,11
|
|Euro
|20,7506
|20,7677
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,4914
|23,6092
|% -0,12
|
|Frank
|20,7260
|20,8508
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0815
|5,1070
|% 0,11
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.172
|8.261
|-70,00
|
|Yarım
|4.006
|4.042
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.021
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 49 artarak (% 1.15 ) 5, 343
-
16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AKFYE, EKGYO, TRKCM
-
16:30XU100
Endeks 4, 844 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 38, 594.00 milyon TL de
-
16:30AVTUR
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 426 adet işlem
-
16:29ALKA
Yüzde 4.24 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 789 adet işlem