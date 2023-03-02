***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır. Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119314BIST