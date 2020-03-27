***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCOVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler ve üretim faaliyetlerine ara verilmesi,Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiLüleburgaz fabrikamızdaki üretim ile İstanbul Merkezdeki idari faaliyetler.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVİD-19 Salgını ve Avrupa pazarındaki sipariş erteleme talepleri,Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30.03.2020-04.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerSağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri ,Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÜlke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınması,Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihGerek görüldüğünde sürenin uzatılabileceği kaydıyla şimdilik 04.04.2020.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarDünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen pandemi ile mücadelede sürecin başından bu yana başta Lüleburgaz fabrikamız olmak üzere iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri titizlikle uygulanmıştır. Bu bağlamdaSalgın haberinin duyulması ile ilk etapta yurt dışı ve yurt içi tüm seyahatler sebebi ne olursa olsun iptal edilmiş, tüm toplantılar görüntülü konuşma sistemi üzerinden yapılmış, departmanlarda nöbet sistemine geçilmiş, toplu taşıma kullanan personelin şirket araçları ile ulaşımı sağlanmaya başlanmış, fabrika giriş çıkışlarında gelen ziyaretçilerin ateşinin ölçülmeden fabrikaya alınmamış, tüm ortak alanlarda dezenfektan uygulaması ve hijyen kurallarının sıkı denetimi gibi tedbirler üst düzey yöneticilerimizin nezaretinde başarı ile denetlenmiş sonuç olarak halihazırda Lüleburgaz fabrikamız ve İstanbul genel müdürlük binamızda herhangi bir vakaya rastlanmamıştır.Coronavirüs (COVİD-19) yoluyla yayılan bulaşıcı hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri ve COVİD-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için birincil önceliğimiz olan çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığının korunması, iş güvenliğinin sağlanması cihetiyle Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sosyal temasın asgariye indirilmesi amacı güdülmüştür.Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle birlikte ana ihracat merkezimiz olan Avrupa pazarındaki müşterilerimizden gelen sipariş erteleme taleplerini de göz önüne alarak Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki fabrikamızda ve İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki şirket genel merkezimizde bulunan nöbet ile görevlendirilen personel hariç olmak üzere tüm personelimizin 30.03.2020-04.04.2020 tarihleri arasında çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir.Tüm dünyayı etkisi altına alan durumun yarattığı olumsuz etkileri kısa sürede aşacağımıza olan inancımız tamdır.Yatırımcılarımızın ve şirketimizin ortak menfaatleri gereği şirketimiz ile ilgili tüm gelişmeler KAP üzerinden siz yatırımcılarımız ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832842BIST