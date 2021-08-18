***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438Transferler27 485.138 11.617.532 -12.102.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -642.283 -5.825.669 -6.467.952 11.667 -6.456.285Dönem Karı (Zararı)-5.825.669 -5.825.669 11.601 -5.814.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-642.283 -642.283 66 -642.217Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.800.522 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -5.825.669 466.188.215 -231.062 465.957.153Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127Transferler27 39.426.510 -39.426.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.170.091 1.050.630 -119.461 -818 -120.279Dönem Karı (Zararı)1.050.630 1.050.630 492 1.051.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.170.091 -1.170.091 -1.310 -1.171.401Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -6.844.584 216.668.315 4.450.485 258.171.090 1.050.630 528.461.242 130.606 528.591.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.083.635 14.928.893Dönem Karı (Zararı)1.051.122 -5.562.231Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.051.122 -5.562.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.699.596 18.124.911Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 5.735.652 5.534.063Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-680.190 -3.020.275Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -10.663 -2.048.903Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -669.527 -971.372Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.438.556 240.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.497.316 1.683.967Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 85.431 79.066Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.144.191 -1.522.670Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.386.379 4.555.484Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -40.247 -45.837Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.321.893 1.715.517Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 108.214 2.076.211Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -3.481 809.593Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 8.692.602 13.079.531Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 126.597 -2.246.213Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -18.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.926.532 3.248.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.667.768 36.079.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 25.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -7.667.768 36.054.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.003.164 -1.291.402İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.003.164 -1.291.402Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9 2.534.251Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 761.875 552.533Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -1.183.086 528.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.638.076 -37.434.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -65.930İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 12.638.076 -37.368.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 204.337 1.825.077Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.450 481.317İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 104.540İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 10.450 376.777Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 163.701Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 2.847.919 1.245.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-386.387 1.260.936Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.677.250 15.810.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.114.607 -808.443Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -479.008 -73.602YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-329.730 -2.757.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 62.365Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -329.730 -2.819.480FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.212.832 -4.652.686Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 4.950.018 43.454.895Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -25.131.240 -43.201.624Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -420.941 -350.216Ödenen Faiz33 -654.397 -3.791.728Alınan Faiz33 43.728 -764.013YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.541.073 7.519.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.541.073 7.519.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.183.804 21.851.757DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 39.724.877 29.370.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 39.724.877 34.183.804Ticari Alacaklar77.134.302 69.459.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 77.134.302 69.459.352Diğer Alacaklar2.015.244 3.031.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.015.244 3.031.193Türev Araçlar9 2.534.251Stoklar13 96.915.204 97.007.552Peşin Ödenmiş Giderler2.516.271 1.333.185İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 2.516.271 1.333.185Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 35.233Diğer Dönen Varlıklar26 1.266.331 879.944ARA TOPLAM219.572.229 208.464.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR219.572.229 208.464.514DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 2.010.752 1.997.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.010.752 1.997.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 305.168.690 305.168.690Maddi Duran Varlıklar18 247.209.056 251.272.640Kullanım Hakkı Varlıkları18 7.445.453 8.136.393Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.692.371 2.156.256Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.692.371 2.156.256Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.685TOPLAM DURAN VARLIKLAR563.529.007 568.731.946TOPLAM VARLIKLAR783.101.236 777.196.460KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 97.002.766 74.843.247Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 609.782 1.120.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları179.467 209.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları430.315 911.007Ticari Borçlar73.287.390 60.541.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 73.287.390 60.541.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.660.542 2.456.205Diğer Borçlar745.006 767.786İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 251 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 744.755 767.535Türev Araçlar9 163.701Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 5.214.075 2.366.156Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 481.902 15.597Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.692.268 3.542.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 1.140.210 931.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.552.058 2.610.818ARA TOPLAM182.857.432 145.653.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.857.432 145.653.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.783.070 35.881.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar102.498 311.030İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.680.572 35.570.377Diğer Borçlar11 205.868 172.638İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar205.868 172.638Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 356.720Uzun Vadeli Karşılıklar19.244.370 16.640.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 19.244.370 16.640.150Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 49.061.928 50.137.059TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.651.956 102.831.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER254.509.388 248.484.333ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 528.461.242 528.580.703Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)209.823.731 210.993.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.450.485 4.450.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları258.171.090 218.744.580Net Dönem Karı veya Zararı1.050.630 39.426.510Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 130.606 131.424TOPLAM ÖZKAYNAKLAR528.591.848 528.712.127TOPLAM KAYNAKLAR783.101.236 777.196.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 172.544.163 136.215.083 83.606.235 46.780.296Satışların Maliyeti5,28 -136.871.594 -110.042.732 -66.513.992 -37.396.759TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.672.569 26.172.351 17.092.243 9.383.537BRÜT KAR (ZARAR)35.672.569 26.172.351 17.092.243 9.383.537Genel Yönetim Giderleri29 -9.961.965 -8.218.418 -5.101.251 -3.490.228Pazarlama Giderleri29 -10.962.269 -9.454.153 -5.605.732 -3.205.625Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -7.999.435 -5.019.767 -4.094.924 -2.050.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 27.262.270 22.311.499 5.407.892 3.262.365Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -20.949.627 -21.923.509 -1.644.353 -3.210.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.061.543 3.868.003 6.053.875 689.180Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -58.495 -42.858FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.061.543 3.809.508 6.053.875 646.322Finansman Gelirleri33 8.624.325 6.675.171 2.693.953 1.949.103Finansman Giderleri33 -20.508.149 -18.615.991 -6.890.419 -8.411.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35 1.177.719 -8.131.312 1.857.409 -5.815.719Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-126.597 2.317.244 -451.754 1.503.014Dönem Vergi (Gideri) Geliri-945.313 -85.355 3.193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri818.716 2.317.244 -366.399 1.499.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.051.122 -5.814.068 1.405.655 -4.312.705DÖNEM KARI (ZARARI)1.051.122 -5.814.068 1.405.655 -4.312.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar492 11.601 123.705 -16.643Ana Ortaklık Payları1.050.630 -5.825.669 1.281.950 -4.296.062Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,04170000 -0,23120000 0,05090000 -0,17050000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.171.401 -642.217 -896.316 -66.496Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -1.430.501 -802.771 -1.086.646 -83.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler259.100 160.554 190.330 16.624Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.171.401 -642.217 -896.316 -66.496TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27 -120.279 -6.456.285 509.339 -4.379.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-818 11.667 122.329 -16.643Ana Ortaklık Payları-119.461 -6.467.952 387.010 -4.362.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959050BIST