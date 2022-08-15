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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2022 18:16
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127
Transferler
27 39.426.510 -39.426.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.170.091 806.181.133
TOPLAM KAYNAKLAR
1.420.684.232 1.212.944.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 391.040.618 172.544.163 190.844.127 83.606.235
Satışların Maliyeti
5,28 -323.064.039 -136.871.594 -159.023.647 -66.513.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.976.579 35.672.569 31.820.480 17.092.243
BRÜT KAR (ZARAR)
67.976.579 35.672.569 31.820.480 17.092.243
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -15.366.576 -9.961.965 -8.451.509 -5.101.251
Pazarlama Giderleri
29-30 -26.303.079 -10.962.269 -14.390.692 -5.605.732
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -17.660.750 -7.999.435 -9.888.366 -4.094.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 86.075.116 27.262.270 30.474.316 5.407.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -105.553.701 -20.949.627 -50.248.741 -1.644.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.832.411 13.061.543 -20.684.512 6.053.875
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 639.429 201.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.192.982 13.061.543 -20.483.010 6.053.875
Finansman Gelirleri
33 12.716.676 8.624.325 3.536.013 2.693.953
Finansman Giderleri
33 -7.652.033 -20.508.149 5.514.780 -6.890.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.128.339 1.177.719 -11.432.217 1.857.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 1.619.615 -126.597 2.603.759 -451.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-319.515 -945.313 1.126.260 -85.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.939.130 818.716 1.477.499 -366.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.508.724 1.051.122 -8.828.458 1.405.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.508.724 1.051.122 -8.828.458 1.405.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
350.788 492 225.424 123.705
Ana Ortaklık Payları
-3.859.512 1.050.630 -9.053.882 1.281.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 -0,15320000 0,04170000 -0,35930000 0,05090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.273.119 -1.171.401 -8.671.846 -896.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -12.841.398 -1.430.501 -10.839.808 -1.086.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.568.279 259.100 2.167.962 190.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24,27 2.568.279 259.100 2.167.962 190.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.273.119 -1.171.401 -8.671.846 -896.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.781.843 -120.279 -17.500.304 509.339
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
346.725 -818 225.521 122.329
Ana Ortaklık Payları
-14.128.568 -119.461 -17.725.825 387.010



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055561


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