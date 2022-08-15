***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127Transferler27 39.426.510 -39.426.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.170.091 806.181.133TOPLAM KAYNAKLAR1.420.684.232 1.212.944.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 391.040.618 172.544.163 190.844.127 83.606.235Satışların Maliyeti5,28 -323.064.039 -136.871.594 -159.023.647 -66.513.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.976.579 35.672.569 31.820.480 17.092.243BRÜT KAR (ZARAR)67.976.579 35.672.569 31.820.480 17.092.243Genel Yönetim Giderleri29-30 -15.366.576 -9.961.965 -8.451.509 -5.101.251Pazarlama Giderleri29-30 -26.303.079 -10.962.269 -14.390.692 -5.605.732Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -17.660.750 -7.999.435 -9.888.366 -4.094.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 86.075.116 27.262.270 30.474.316 5.407.892Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -105.553.701 -20.949.627 -50.248.741 -1.644.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.832.411 13.061.543 -20.684.512 6.053.875Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 639.429 201.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.192.982 13.061.543 -20.483.010 6.053.875Finansman Gelirleri33 12.716.676 8.624.325 3.536.013 2.693.953Finansman Giderleri33 -7.652.033 -20.508.149 5.514.780 -6.890.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.128.339 1.177.719 -11.432.217 1.857.409Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 1.619.615 -126.597 2.603.759 -451.754Dönem Vergi (Gideri) Geliri-319.515 -945.313 1.126.260 -85.355Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.939.130 818.716 1.477.499 -366.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.508.724 1.051.122 -8.828.458 1.405.655DÖNEM KARI (ZARARI)-3.508.724 1.051.122 -8.828.458 1.405.655Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar350.788 492 225.424 123.705Ana Ortaklık Payları-3.859.512 1.050.630 -9.053.882 1.281.950Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 -0,15320000 0,04170000 -0,35930000 0,05090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.273.119 -1.171.401 -8.671.846 -896.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -12.841.398 -1.430.501 -10.839.808 -1.086.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.568.279 259.100 2.167.962 190.330Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24,27 2.568.279 259.100 2.167.962 190.330Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.273.119 -1.171.401 -8.671.846 -896.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.781.843 -120.279 -17.500.304 509.339Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar346.725 -818 225.521 122.329Ana Ortaklık Payları-14.128.568 -119.461 -17.725.825 387.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055561BIST