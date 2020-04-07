***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniAskari toplantı nisabının mevcut olmadığının görülmesi üzerine imtiyazlı Genel Kurul iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835869BIST