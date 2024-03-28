***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan İzninin Uzatılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2024İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.SPK Başvuru Tarihi 05.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimize bugün (28.03.2024) bildirildiği üzere Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu 29.02.2024 tarih 4 no'lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Esas Sözleşmemizin 6.,8., ve 10. Maddelerinin tadili ile ilgili 05.03.2024 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih E-29833736-110.03.03-51837 sayılı izni ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI ESAS SÖZ. TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263734BIST