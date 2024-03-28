***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.03.2024 16:16
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan İzninin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.
SPK Başvuru Tarihi 05.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimize bugün (28.03.2024) bildirildiği üzere Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu 29.02.2024 tarih 4 no'lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Esas Sözleşmemizin 6.,8., ve 10. Maddelerinin tadili ile ilgili 05.03.2024 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih E-29833736-110.03.03-51837 sayılı izni ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI ESAS SÖZ. TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263734
BIST