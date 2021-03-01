***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYok1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYokGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYok1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829481Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıYokİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYokKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835816Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835816Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / PolitikalarımızBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835816Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşme Madde 18- Madde 19Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul toplanıtısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunan Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYokEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 28,171.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yok1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri /PolitikalarımızYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniTemettü Dağıtılmamasına Karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835816Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı07/04/2020 0 % 44 % 0,023 % 44 Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul Bilgileri 13 19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835816İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)A- Genel Bilgiler / 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim ve Personel Bilgileri ve Organizasyon ŞemasıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)A- Genel Bilgiler / 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim ve Personel Bilgileri ve Organizasyon ŞemasıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)A- Genel Bilgiler / 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim ve Personel Bilgileri ve Organizasyon ŞemasıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)A- Genel Bilgiler / 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim ve Personel Bilgileri ve Organizasyon ŞemasıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)A- Genel Bilgiler / 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim ve Personel Bilgileri ve Organizasyon Şeması4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıD- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli GelişmelerKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / PolitikalarımızFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıB- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 25 3 2Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 6 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 33 % 67 6 5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiHayır (No)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBaşkan ve Murahhas Üye : Ragıp Akın, Başkan Vekili ve Murahhas Üye: Henza Çolakoğlu, Murahhas Üye: Nuri Akın, Murahhas Üye: Feyza Çolakoğlu Üye: Saniye Elvan Kızılkaya, Bağımsız Üye : Turgay Gönensin, Bağımsız Üye İmre Gül Gençer Hepyazİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYokFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYokYönetim kurulu başkanının adıRagıp Akınİcra başkanı / genel müdürün adıİcra Başkanı: Ragıp Akın Genel Müdür : Fatih GöçmenYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değilYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYokKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokKadın üyelerin sayısı ve oranı4 kadın üye vardır. %57Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıRagıp Akın İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/1985 - Hayır (No) Evet (Yes)Henza Çolakoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2015 - Hayır (No) Evet (Yes)Nuri Akın İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/05/2017 - Hayır (No) Evet (Yes)Feyza Çolakolğu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/05/2009 - Hayır (No) Evet (Yes)Saniye Elvan Kızılkaya İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/05/2016 - Hayır (No) Hayır (No)Turgay Gönensin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834578 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İmre Gül Gençer Hepyaz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834578 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYokÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları DirektörüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri21254364403.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYokÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYok3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu etkindir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.akintekstil.com.tr / İnsan KaynaklarıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Politikalarımız / Kalite ve Çevre Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYatırımcı İlişkileri / Politikalarımız / Kalite ve Çevre Politikası3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Pol bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYokİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİç ve Dış denetimlerle, bölümler bazında suistimal denetimleri gerçekleştirilmektedir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Şirket BilgileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Sermaye YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe / İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıGenel Bilgiler / 3) Ortaklık Yapısı ve sermaye Dağılımıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıA-Genel Bilgiler/ 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim, Personel Bilgileri ve Organizasyon Şemasıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı21ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıD-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli Gelişmelerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıD-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 5) Şirket aleşhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilcek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıA-Genel Bilgiler / 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim ve Personel Bilgileri ve Organizasyon Şemasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı23Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 85Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu1 HaftaKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıBöyle bir bölüm oluşturulmamamıştır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYok4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıA- Genel Bilgiler / 5) Yönetim Kurulu, Komitelerimiz, Üst Yönetim ve Personel Bilgileri ve Organizasyon ŞemesıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838349Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesi, İmre Gül Gençer Hepyaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ücret Komitesi Fatih Göçmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dursun Ali Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özlem Nazlı Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Turgay Gönensin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) İmre Gül Gençer Hepyaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İmre Gül Gençer Hepyaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Turgay Gönensin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dursun Ali Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914039BIST