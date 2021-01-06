***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 16:45
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Fatih Göçmen 06.01.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Yeni atama yapılana kadar Genel Müdür görevi kapsamında yer alan iş ve işlemler Genel Müdür Vekili Sayın Dursun Ali Yılmaz tarafından yerine getirilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897390
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