***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRagıp AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici İcrada GörevliHenza ÇOLAKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sanayici İcrada GörevliNURİ AKIN Erkek Murahhas Üye Sanayici İcrada GörevliFeyza ÇOLAKOĞLU Kadın Murahhas Üye Sanayici İcrada GörevliS. Elvan KIZILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi SanayiciTURGAY GÖNENSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız ÜyeİMRE GÜL GENÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876508BIST