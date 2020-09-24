***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 16:29
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ragıp AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici İcrada Görevli
Henza ÇOLAKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sanayici İcrada Görevli
NURİ AKIN Erkek Murahhas Üye Sanayici İcrada Görevli
Feyza ÇOLAKOĞLU Kadın Murahhas Üye Sanayici İcrada Görevli
S. Elvan KIZILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici
TURGAY GÖNENSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye
İMRE GÜL GENÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876508
BIST
16:231.119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 15,87
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:237,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0608
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:238,9021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0740
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:23455,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,71
|Açılış
|: 455,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BRYAT
|148,50
|60.845.260
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.245.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.804
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.256.989
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.218.753
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,98
|2.868.033.703
|% 6,08
|
|SISE
|6,83
|1.082.971.579
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,29
|866.251.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,00
|790.834.833
|% 5,04
|
|YKBNK
|2,13
|645.635.338
|% 5,45
|
|GARAN
|6,98
|2.868.033.703
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,13
|645.635.338
|% 5,45
|
|KRDMD
|3,29
|866.251.291
|% 0,00
|
|ADESE
|2,40
|455.770.687
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,59
|281.325.904
|% 3,25
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6301
|7,6403
|% -0,79
|
|Euro
|8,8841
|8,8975
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,7242
|9,7730
|% -0,53
|
|Frank
|8,2245
|8,2740
|% -0,98
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% -0,77
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,56
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,19
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,45
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,72
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,60
|41,60
|-0,17
|