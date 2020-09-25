***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 15:35
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ragıp AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 08.05.1985 İcrada Görevli A Bağımsız Üye Değil
Henza ÇOLAKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sanayici 10.04.2015 İcrada Görevli B Bağımsız Üye Değil
NURİ AKIN Erkek Murahhas Üye Sanayici 17.05.2012 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Feyza ÇOLAKOĞLU Kadın Murahhas Üye Sanayici 13.05.2009 İcrada Görevli B Bağımsız Üye Değil
S. Elvan KIZILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.05.2016 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye Değil
TURGAY GÖNENSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2018 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239 Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
İMRE GÜL GENÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2018 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239 Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876708
BIST
16:551.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.120
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1.135
En Düşük
1.124
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En Yüksek
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|: 0,13%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MRSHL
|380,60
|31.054.320
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.707.033
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.753.727
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.023.668
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.090.298
|% -9,88
|
|GARAN
|7,20
|3.132.950.294
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.770.116.819
|% 2,78
|
|ASELS
|17,33
|1.068.506.993
|% 2,12
|
|AKBNK
|5,12
|671.647.892
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,29
|642.466.951
|% 0,30
|
|GARAN
|7,20
|3.132.950.294
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.770.116.819
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|466.428.262
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,29
|642.466.951
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,75
|333.232.271
|% 0,57
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6273
|7,6353
|% 0,13
|
|Euro
|8,8628
|8,8753
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6878
|9,7364
|% -0,00
|
|Frank
|8,1899
|8,2393
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0307
|2,0409
|% 0,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-11,22
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|7,83
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|3,79
|
|Çeyrek
|736
|752
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
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|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,22
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