***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2023 13:29
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
KEREM KÜTÜKOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 21.07.2023 5312985689 yatirimciiliskileri@akintekstil.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 206191
CAN İRTİŞ Mali İşler Müdürü 2125436440 can.irtis@akintekstil.com.tr
GÜLAY ÖZKAN Muhasebe Memuru 2125436440 gulay@akintekstil.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174130
BIST
'
13:316.716
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 34,22
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3126,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1914
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3129,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1246
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
13:311.700,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.700,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:29
|SDTTR
|180,40
|607.480.187
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|503.185.916
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|58.995.026
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|707.487.799
|% 9,99
|
|ONCSM
|127,00
|360.104.284
|% 9,96
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|13.659.961
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|101.844.601
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|AVGYO
|7,29
|9.464.899
|% -6,18
|
|ASTOR
|97,90
|5.803.460.931
|% 9,14
|
|THYAO
|224,10
|3.472.254.535
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,25
|2.694.857.441
|% 1,37
|
|CANTE
|20,38
|1.987.384.191
|% -6,08
|
|EUPWR
|182,90
|1.831.405.504
|% 8,16
|
|ZOREN
|3,92
|1.013.908.895
|% 5,66
|
|ODAS
|10,31
|1.533.507.936
|% 5,20
|
|SKBNK
|2,92
|431.578.963
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,42
|960.025.402
|% -1,06
|
|CANTE
|20,38
|1.987.384.191
|% -6,08
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9121
|26,9629
|% 0,81
|
|Euro
|29,9735
|29,9915
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,5247
|34,6979
|% 0,57
|
|Frank
|30,9608
|31,1473
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1609
|7,1968
|% 0,69
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.127
|11.248
|-61,00
|
|Yarım
|5.564
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
|