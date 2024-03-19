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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2024 16:55
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 6426000 TRY 6426000 TRY 25,50 İşlem Görmüyor
B Hamiline 6426000 TRY 6426000 TRY 25,50 İşlem Görmüyor
C Hamiline 12348000 TRY 12348000 TRY 49,00 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260256


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURGG 775,50 57.515.961 % 10,00  
TMSN 162,80 634.860.413 % 10,00  
SODSN 233,20 14.501.407 % 10,00  
PKART 84,15 18.566.376 % 10,00  
SKYLP 154,20 96.875.060 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3440 32,3479 % 0,21  
Euro 35,1577 35,1692 % -0,04  
Sterlin 42,1568 42,3681 % -0,14  
Frank 37,3480 37,5352 % -0,03  
Riyal 8,8438 8,8881 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,95 24,97 % 0,66  
Platin 894,82 896,06 % 0,66  
Paladyum 985,18 987,87 % 0,66  
Brent Pet. 87,46 87,46 % 0,66  
Altın Ons 2.153,61 2.153,96 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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