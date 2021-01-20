***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.01.2021 18:14
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ATEKS payında 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
ATEKS payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/02/2021 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903539
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,4036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0611
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3920
18:058,9764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0810
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,53
|Açılış
|: 444,23
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3988
|7,4036
|% -0,82
|
|Euro
|8,9611
|8,9764
|% -0,89
|
|Sterlin
|10,0748
|10,1253
|% -0,71
|
|Frank
|8,2810
|8,3308
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9663
|1,9762
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|24,47
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,35
|56,35
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP