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***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

06.12.2022 18:22
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ATEKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

                 Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) payında 07/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2023'tür.  
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ATEKS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
                       
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    BURAK ÖZ
    45090904

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2023'tür.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084961


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