***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.12.2022 18:22
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) payında 07/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2023'tür.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ATEKS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
BURAK ÖZ
45090904
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084961
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.061,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.061,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6300
|18,6424
|% 0,02
|
|Euro
|19,5385
|19,5603
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6566
|22,7703
|% 0,14
|
|Frank
|19,7161
|19,8349
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|2,89
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.143
|7.201
|33,00
|
|Yarım
|3.460
|3.521
|16,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,96
|79,96
|-2,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY