***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 16:54
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822827
BIST
17:03105.381
En Yüksek
|Değişim
|: -4,56%
|| -5.037,83
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:036,2357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:036,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:03325,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 325,98
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,76
|40.683.316
|% 11,24
|
|HUBVC
|25,50
|16.410.536
|% 10,23
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,40
|1.545.458
|% -11,46
|
|MPARK
|14,69
|7.672.873
|% -10,86
|
|VKGYO
|2,35
|67.647.086
|% -10,65
|
|BAGFS
|14,35
|14.663.254
|% -10,54
|
|AVGYO
|1,53
|49.160.553
|% -10,53
|
|THYAO
|11,66
|1.517.108.969
|% -4,03
|
|ASELS
|27,46
|992.384.213
|% -1,86
|
|GARAN
|9,55
|505.629.171
|% -6,28
|
|AKBNK
|6,73
|286.472.335
|% -6,66
|
|YKBNK
|2,33
|246.802.969
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|202.224.172
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|161.487.821
|% -6,20
|
|THYAO
|11,66
|1.517.108.969
|% -4,03
|
|ODAS
|1,94
|240.963.875
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,33
|246.802.969
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9824
|8,0224
|% 0,15
|
|Frank
|6,4245
|6,4632
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-9,75
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.146
|2.200
|-19,32
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-9,34
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|-1,21
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