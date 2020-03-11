ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.534.192
|% 19,82
|RTALB
|2,30
|41.658.974
|% 19,79
|DEVA
|9,89
|153.298.126
|% 19,30
|SELEC
|7,24
|104.667.024
|% 17,72
|ECZYT
|10,78
|105.531.310
|% 17,30
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9859
|8,0259
|% 0,74
|Frank
|6,6050
|6,6448
|% 1,25
|Riyal
|1,6457
|1,6539
|% 0,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,58
|Altın Gr.
|332
|332
|5,27
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|Tam
|2.187
|2.242
|32,59
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,77
|Çeyrek
|530
|542
|7,88
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|35,69
|35,69
|-1,53
Seans Raporu
- 16:33SMART Yüzde -11.02 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 706 adet işlem
- 16:32AVISA Yüzde -5.43 oranında düşüşle 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 736 adet işlem
- 16:31KRONT Yüzde -6.96 oranında düşüşle 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 567, 605 adet işlem
- 16:30SRVGY Yüzde -6.54 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 478 adet işlem
- 16:29XU100 Endeks 99, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 6, 949.00 milyon TL de