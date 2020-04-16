***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:17
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838558
BIST
17:2796.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 325,47
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:276,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:277,5311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:27386,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,79
|Açılış
|: 386,28
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|93.029.096
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.531.897
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.801.562
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.823.502
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.622.724
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.300.987
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.750.130
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.751.359
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.750.130
|% -9,97
|
|ASELS
|26,64
|1.131.290.824
|% 0,76
|
|THYAO
|10,16
|1.003.514.534
|% -1,93
|
|ECILC
|4,80
|926.328.297
|% 9,84
|
|GARAN
|8,27
|843.290.793
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,07
|237.975.135
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|926.328.297
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|101.540.335
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.748.221
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,94
|283.889.465
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6477
|8,6911
|% 0,20
|
|Frank
|7,1540
|7,1971
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8407
|1,8499
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,69
|
|Altın Gr.
|386
|386
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.539
|34,70
|
|Tam
|2.551
|2.613
|35,70
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|17,40
|
|Çeyrek
|622
|636
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:37KRONT
Yüzde 4.18 oranında artışla 17.94 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 866 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 151, 69 artarak (% 0.17 ) 90, 927
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGSY, EKIZ, IZTAR, EGCYO, BALAT, BMELK, SODSN, SERVE
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, EKGYO
-
17:35
PRZMA, SAFKR, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında