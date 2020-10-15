***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 11:58
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881908
BIST
14:481.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,06
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:487,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:489,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:48483,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 483,10
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:48
|CEOEM
|8,14
|75.398.281
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|150.267.005
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.333.710
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.386.825
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.488.707
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|944.125
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.636
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|1.264.172.010
|% -1,65
|
|ZOREN
|2,98
|1.081.312.778
|% -2,61
|
|EKGYO
|1,95
|985.642.651
|% 2,63
|
|ECILC
|7,09
|861.337.756
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,67
|738.454.595
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|985.642.651
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,98
|1.081.312.778
|% -2,61
|
|PETKM
|4,77
|1.264.172.010
|% -1,65
|
|KRDMD
|3,67
|738.454.595
|% -1,08
|
|ECILC
|7,09
|861.337.756
|% 2,75
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9364
|% 0,33
|
|Euro
|9,2917
|9,3002
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2311
|10,2824
|% -0,30
|
|Frank
|8,6484
|8,7005
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1084
|2,1190
|% 0,28
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-9,73
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-13,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,72
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,09
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-1,12
|
Seans Raporu
14:48
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15:02
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15:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, RAYSG, KRGYO, FMIZP, CEOEM, FORMT, PENGD, POLTK, DAGHL, ESEN
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15:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, UZERB, BALAT, TKURU, YAPRK, COSMO, BRKO, SODSN, DAGI, ATSYH