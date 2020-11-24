***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 10:14
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889687
BIST
11:311.329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 14,57
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:317,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:319,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:31463,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,14
|Açılış
|: 463,49
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ALCAR
|233,20
|48.387.860
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.232.021
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.649.668
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|23.447.304
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|MRSHL
|348,10
|7.530.768
|% -7,54
|
|DOAS
|28,78
|11.683.356
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,14
|1.173.945.488
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,04
|1.052.109.593
|% 3,40
|
|THYAO
|11,93
|459.373.340
|% 1,62
|
|VAKBN
|4,75
|315.652.453
|% 1,93
|
|TUPRS
|89,90
|305.586.997
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,14
|1.173.945.488
|% 2,88
|
|VAKBN
|4,75
|315.652.453
|% 1,93
|
|HLGYO
|2,95
|197.483.580
|% 1,72
|
|ODAS
|3,59
|170.562.734
|% 1,70
|
|ALBRK
|1,77
|77.110.557
|% 1,72
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8578
|7,8632
|% -0,31
|
|Euro
|9,3342
|9,3448
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,5099
|10,5626
|% 0,35
|
|Frank
|8,6291
|8,6811
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0960
|2,1065
|% -0,04
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-8,37
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,37
|