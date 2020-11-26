***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 10:25
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890090
BIST
11:411.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:417,9109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0413
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8983
11:419,4408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0408
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:41461,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:41
|LOGO
|108,90
|61.272.162
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|49.080.689
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.859.870
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,12
|868.709.469
|% -1,54
|
|THYAO
|12,14
|830.387.556
|% 1,25
|
|GARAN
|9,13
|552.873.657
|% 0,66
|
|ODAS
|3,70
|401.495.083
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,20
|394.972.614
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,12
|868.709.469
|% -1,54
|
|TSKB
|2,66
|318.051.072
|% -1,85
|
|ODAS
|3,70
|401.495.083
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,37
|334.063.844
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|228.115.834
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9046
|7,9109
|% -0,52
|
|Euro
|9,4334
|9,4408
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,5425
|10,5953
|% -0,72
|
|Frank
|8,6790
|8,7313
|% -0,51
|
|Riyal
|2,1040
|2,1146
|% -0,48
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,76
|