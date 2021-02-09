***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 10:03
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908529
BIST
10:061.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.541
En Düşük
1.536
10:067,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:068,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5622
En Düşük
8,5143
10:06419,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,77
|Açılış
|: 419,21
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:06
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.825.139
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|YKGYO
|6,53
|6.928.395
|% 9,93
|
|KONTR
|58,75
|12.767.803
|% -9,27
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|EUKYO
|4,17
|398.821
|% -5,23
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,72
|385.739.423
|% 1,12
|
|KOZAL
|135,40
|144.030.982
|% 0,74
|
|SISE
|7,69
|114.491.720
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,67
|92.457.859
|% 0,27
|
|ODAS
|4,29
|92.158.533
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,72
|385.739.423
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,67
|92.457.859
|% 0,27
|
|ODAS
|4,29
|92.158.533
|% -0,23
|
|SISE
|7,69
|114.491.720
|% 0,92
|
|ALBRK
|2,28
|31.635.902
|% 1,79
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0753
|7,0804
|% 0,10
|
|Euro
|8,5534
|8,5622
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7258
|9,7746
|% 0,30
|
|Frank
|7,8694
|7,9168
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,03
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|10,15
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|0,53
|