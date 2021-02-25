***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:15
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912658
BIST
17:311.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:317,2162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:318,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1146
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:31413,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,11
|Açılış
|: 413,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:31
|LINK
|51,70
|118.858.613
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,07
|30.164.396
|% -9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|THYAO
|13,31
|2.381.280.584
|% 3,74
|
|PETKM
|5,22
|2.055.120.292
|% 1,16
|
|KOZAL
|128,40
|1.638.595.089
|% -3,82
|
|SASA
|41,00
|1.624.187.181
|% 2,65
|
|PGSUS
|88,55
|1.480.402.757
|% 6,94
|
|EKGYO
|2,29
|1.299.622.161
|% 0,88
|
|PETKM
|5,22
|2.055.120.292
|% 1,16
|
|TSKB
|1,71
|526.104.082
|% -1,72
|
|IHLAS
|0,88
|225.450.859
|% -2,22
|
|KARSN
|4,24
|1.108.529.686
|% -9,79
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2104
|7,2162
|% 0,65
|
|Euro
|8,8304
|8,8408
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,2000
|10,2512
|% 0,93
|
|Frank
|7,9490
|7,9969
|% 0,94
|
|Riyal
|1,9210
|1,9306
|% 0,79
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,75
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,90
|65,90
|-0,28
|
Seans Raporu
17:31
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