***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:00
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913206
BIST
12:561.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:567,3573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:568,9180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:56417,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,34
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:54
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|SILVR
|6,62
|23.252.107
|% 9,42
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|128,70
|932.237.505
|% 0,39
|
|THYAO
|13,24
|905.128.116
|% -1,12
|
|GARAN
|8,88
|633.640.298
|% -2,20
|
|SASA
|40,94
|550.789.172
|% -1,82
|
|PETKM
|5,18
|519.444.475
|% -1,89
|
|TSKB
|1,69
|267.862.708
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,26
|285.161.367
|% -2,16
|
|KARSN
|4,04
|421.082.394
|% -4,49
|
|PETKM
|5,18
|519.444.475
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|123.987.566
|% -2,21
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3531
|7,3569
|% 0,06
|
|Euro
|8,9180
|8,9225
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,2182
|10,2695
|% -0,49
|
|Frank
|8,1040
|8,1528
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9549
|1,9647
|% 0,01
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-6,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,09
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,33
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,17
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|-0,64
|