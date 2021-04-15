***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 13:57
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928430
BIST
15:171.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:178,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:179,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0337
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:17456,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,44
|Açılış
|: 456,77
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TRGYO
|3,85
|271.443.119
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.091.267
|% 9,93
|
|QUAGR
|26,36
|691.518.346
|% 9,47
|
|CEOEM
|6,89
|53.252.953
|% 9,19
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|154.510.272
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|497.233.664
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.538.035
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.794.169
|% -9,97
|
|GARAN
|7,25
|4.594.642.456
|% 3,72
|
|EREGL
|18,18
|1.171.238.374
|% 3,77
|
|SASA
|46,34
|1.040.919.878
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,71
|1.032.142.179
|% 4,19
|
|YKBNK
|2,18
|951.240.349
|% 1,40
|
|GARAN
|7,25
|4.594.642.456
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,18
|951.240.349
|% 1,40
|
|TSKB
|1,34
|217.378.625
|% 0,75
|
|AKBNK
|4,99
|736.625.949
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,71
|1.032.142.179
|% 4,19
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0944
|8,1020
|% 0,39
|
|Euro
|9,7049
|9,7163
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,1604
|11,2164
|% 0,75
|
|Frank
|8,7569
|8,8097
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% 0,59
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,68
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,44
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.062
|20,00
|
|Tam
|3.007
|3.084
|24,69
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|11,95
|
|Çeyrek
|729
|746
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,63
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|