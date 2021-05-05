***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 12:13
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934601
BIST
13:311.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:318,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:3110,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0424
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
13:31477,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,88
|Açılış
|: 477,87
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:31
|MTRKS
|42,24
|98.083.730
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.793.309
|% 10,00
|
|CIMSA
|24,78
|150.336.176
|% 9,65
|
|TSPOR
|2,29
|75.589.917
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.168.728
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|29.582.288
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.334.730
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,50
|1.022.858
|% -8,73
|
|EREGL
|19,28
|529.491.381
|% -1,88
|
|PETKM
|6,89
|523.593.221
|% 0,15
|
|KOZAL
|117,10
|496.916.252
|% 1,83
|
|GARAN
|7,24
|443.361.180
|% -0,41
|
|HEKTS
|9,82
|374.103.424
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,81
|174.317.213
|% 0,09
|
|PETKM
|6,89
|523.593.221
|% 0,15
|
|GARAN
|7,24
|443.361.180
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,08
|124.401.112
|% -0,48
|
|CANTE
|4,67
|243.334.730
|% -9,85
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3567
|8,3607
|% 0,44
|
|Euro
|10,0463
|10,0532
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,6009
|11,6591
|% 0,68
|
|Frank
|9,1042
|9,1590
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2222
|2,2333
|% 0,44
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,52
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|