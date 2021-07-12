***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:02
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950339
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0438
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00500,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,84
|Açılış
|: 500,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|GLRYH
|2,48
|6.208.046
|% 7,83
|
|PKART
|16,35
|14.734.392
|% 7,78
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|KOZAL
|104,80
|327.425.943
|% -3,32
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|BMSCH
|5,58
|248.435.383
|% -5,90
|
|RTALB
|21,20
|245.020.068
|% 6,59
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|VAKBN
|3,48
|157.013.602
|% -1,14
|
|ODAS
|1,87
|81.698.359
|% -0,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6308
|8,6345
|% -0,27
|
|Euro
|10,2418
|10,2488
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9458
|12,0057
|% -0,45
|
|Frank
|9,3882
|9,4448
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-0,51
|