***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:00
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955258
BIST
11:031.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:038,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0310,1538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0469
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1730
En Düşük
10,0744
11:03496,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,60
|Açılış
|: 496,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler11:03
|PENTA
|48,78
|6.858.422
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.213.810
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.555.595
|% 9,82
|
|DNISI
|13,59
|31.150.437
|% 9,16
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|EDIP
|4,43
|13.224.772
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.936.137
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,76
|47.606.016
|% -8,27
|
|METUR
|4,21
|49.303.443
|% -6,24
|
|KRSTL
|1,87
|7.450.692
|% -6,03
|
|GENIL
|12,84
|513.209.157
|% 8,63
|
|GARAN
|9,33
|495.955.191
|% 0,76
|
|THYAO
|12,90
|343.498.246
|% 1,10
|
|SASA
|30,48
|326.105.428
|% 2,76
|
|IZMDC
|2,88
|181.156.932
|% -3,68
|
|EKGYO
|1,83
|151.637.654
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,88
|181.156.932
|% -3,68
|
|GARAN
|9,33
|495.955.191
|% 0,76
|
|GENIL
|12,84
|513.209.157
|% 8,63
|
|YKBNK
|2,51
|91.679.457
|% 0,80
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5803
|8,5831
|% 0,74
|
|Euro
|10,1475
|10,1538
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9125
|11,9723
|% 0,69
|
|Frank
|9,4246
|9,4814
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2826
|2,2941
|% 0,78
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-4,10
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|0,33
|