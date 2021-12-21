***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:01
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984939
BIST
13:461.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 14,72
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:4611,3196
En Yüksek
|Değişim
|: -7,14%
|| -0,8703
|Açılış
|: 11,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,1708
13:4612,8636
En Yüksek
|Değişim
|: -7,06%
|| -0,9765
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,6845
13:46665,56
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -42,23
|Açılış
|: 665,56
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:46
|PENTA
|359,70
|28.752.725
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.849.878
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.449.998
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|EPLAS
|24,30
|9.265.812
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.103.501
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|GARAN
|11,87
|2.169.004.419
|% -0,08
|
|SISE
|13,21
|1.511.446.063
|% -0,53
|
|EREGL
|25,86
|1.272.004.582
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,14
|1.014.850.221
|% -1,72
|
|TUPRS
|146,90
|955.882.556
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,53
|660.049.607
|% 1,44
|
|GARAN
|11,87
|2.169.004.419
|% -0,08
|
|SISE
|13,21
|1.511.446.063
|% -0,53
|
|ODAS
|1,40
|156.178.275
|% 2,19
|
|KRDMD
|9,14
|1.014.850.221
|% -1,72
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3002
|11,3196
|% -7,14
|
|Euro
|12,7737
|12,8636
|% -7,06
|
|Sterlin
|15,3294
|15,4063
|% -5,69
|
|Frank
|12,4104
|12,4851
|% -6,12
|
|Riyal
|3,0434
|3,0587
|% -6,06
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,26
|
|Altın Gr.
|665
|666
|-42,23
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.420
|4.536
|-401,63
|
|Yarım
|2.136
|2.194
|-194,28
|
|Çeyrek
|1.071
|1.097
|-97,14
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|-0,54
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,00
|