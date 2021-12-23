***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:27
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985706
BIST
14:151.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -16,48
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:1510,7231
En Yüksek
|Değişim
|: -12,03%
|| -1,4668
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:1512,2282
En Yüksek
|Değişim
|: -11,65%
|| -1,6119
|Açılış
|: 12,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:15628,26
En Yüksek
|Değişim
|: -11,24%
|| -79,54
|Açılış
|: 628,26
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
613,98
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PENTA
|359,70
|28.974.300
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.979.185
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.821.501
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.203.012
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.806.593
|% -9,93
|
|GARAN
|11,89
|2.277.738.068
|% 0,08
|
|SISE
|12,88
|1.728.882.570
|% -3,01
|
|EREGL
|25,24
|1.390.385.173
|% -0,79
|
|KRDMD
|8,94
|1.090.626.827
|% -3,87
|
|THYAO
|18,91
|1.035.966.586
|% 0,16
|
|YKBNK
|3,53
|745.017.018
|% 1,44
|
|GARAN
|11,89
|2.277.738.068
|% 0,08
|
|SISE
|12,88
|1.728.882.570
|% -3,01
|
|KRDMD
|8,94
|1.090.626.827
|% -3,87
|
|ODAS
|1,39
|163.228.274
|% 1,46
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6998
|10,7508
|% -11,81
|
|Euro
|12,1234
|12,2192
|% -11,71
|
|Sterlin
|14,4684
|14,5409
|% -10,99
|
|Frank
|11,7105
|11,7811
|% -11,41
|
|Riyal
|2,8706
|2,8850
|% -11,39
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,06
|
|Altın Gr.
|637
|637
|-70,89
|
|Cumhuriyet
|4.370
|4.436
|-469,00
|
|Tam
|4.243
|4.367
|-570,83
|
|Yarım
|2.060
|2.122
|-266,66
|
|Çeyrek
|1.029
|1.056
|-138,06
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|-1,01
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,19
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28PRKME
Yüzde -9.45 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 205, 900 adet işlem
-
14:27PRKME
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 191, 047 adet işlem
-
14:26XU100
Endeks 1, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 19, 333.00 milyon TL de
-
14:25DZGYO
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 070 adet işlem
-
14:24MPARK
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 392 adet işlem