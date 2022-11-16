***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 13:57
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080285
BIST
14:034.764
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 107,22
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:0318,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:0319,4195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1481
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:031.067,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.067,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KONTR
|215,60
|1.535.655.432
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|82.404.687
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|105.015.279
|% 9,99
|
|HKTM
|111,30
|181.202.894
|% 9,98
|
|YEOTK
|109,20
|153.132.369
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|477.534
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|135.503.648
|% -9,99
|
|DOGUB
|8,60
|19.902.891
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,09
|689.912.288
|% -9,91
|
|KERVN
|1,17
|941.949
|% -9,30
|
|YKBNK
|11,45
|5.209.051.856
|% 6,12
|
|THYAO
|106,50
|4.922.601.685
|% -2,29
|
|ISCTR
|10,37
|4.426.482.710
|% 6,58
|
|AKBNK
|17,34
|3.900.150.366
|% 7,10
|
|EREGL
|37,80
|3.633.802.648
|% 0,53
|
|YKBNK
|11,45
|5.209.051.856
|% 6,12
|
|ISCTR
|10,37
|4.426.482.710
|% 6,58
|
|SKBNK
|2,45
|954.441.789
|% 4,70
|
|TSKB
|3,42
|1.177.427.609
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,61
|1.722.981.645
|% 0,90
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6118
|18,6136
|% 0,07
|
|Euro
|19,4042
|19,4143
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,1265
|22,2375
|% 0,58
|
|Frank
|19,7383
|19,8573
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9382
|4,9629
|% 0,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.105
|7.212
|19,00
|
|Tam
|7.078
|7.192
|-3,00
|
|Yarım
|3.437
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.758
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,22
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|0,52
|