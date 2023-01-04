***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 11:16
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093043
BIST
11:045.589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,49
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.573
11:0418,7408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:0419,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1656
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9406
En Düşük
19,7379
11:041.120,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 14,55
|Açılış
|: 1.120,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.120,69
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:04
|EYGYO
|22,90
|7.718.926
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|27.103.599
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|134.201.924
|% 9,93
|
|BFREN
|5.172,50
|149.129.771
|% 8,77
|
|ADEL
|132,20
|40.819.966
|% 7,31
|
|MRGYO
|6,05
|5.404.451
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.111.487
|% -9,93
|
|TUREX
|28,32
|17.575.745
|% -7,57
|
|EUHOL
|2,22
|18.420.461
|% -7,50
|
|NTGAZ
|39,30
|36.421.403
|% -7,27
|
|EREGL
|42,80
|3.395.979.536
|% 1,33
|
|EKGYO
|9,46
|3.253.077.441
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,14
|1.876.315.014
|% 1,75
|
|ASELS
|66,80
|1.830.071.103
|% -3,33
|
|THYAO
|146,80
|1.826.888.685
|% -0,41
|
|EKGYO
|9,46
|3.253.077.441
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,14
|1.876.315.014
|% 1,75
|
|EREGL
|42,80
|3.395.979.536
|% 1,33
|
|YKBNK
|11,85
|783.462.035
|% 1,02
|
|ISCTR
|12,86
|731.235.814
|% 1,50
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7370
|18,7408
|% 0,10
|
|Euro
|19,9117
|19,9317
|% 0,84
|
|Sterlin
|22,4775
|22,5903
|% 0,61
|
|Frank
|20,0866
|20,2076
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9691
|4,9940
|% 0,13
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|24,66
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.121
|14,77
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.580
|7.647
|72,00
|
|Yarım
|3.671
|3.738
|35,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.869
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,18
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-0,60
|
Seans Raporu
11:04
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