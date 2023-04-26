***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2023 10:24
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141069
BIST
12:234.823
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -67,82
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2319,4351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2321,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1659
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:231.248,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.248,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MIPAZ
|8,11
|26.914.946
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|79.517.930
|% 8,96
|
|IHAAS
|170,90
|20.299.991
|% 8,44
|
|KRGYO
|20,50
|10.452.187
|% 6,22
|
|BURCE
|75,80
|75.157.353
|% 6,01
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|IMASM
|33,80
|175.915.548
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,88
|1.617.996.714
|% -1,04
|
|THYAO
|131,10
|1.530.026.596
|% -1,94
|
|EREGL
|33,54
|1.117.175.038
|% -1,81
|
|KOZAL
|20,48
|849.240.437
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,78
|793.965.797
|% -3,99
|
|EKGYO
|6,36
|322.177.776
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,45
|555.849.450
|% 0,17
|
|YKBNK
|9,89
|413.524.486
|% -0,10
|
|KOZAL
|20,48
|849.240.437
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,88
|1.617.996.714
|% -1,04
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4256
|19,4351
|% 0,05
|
|Euro
|21,4615
|21,4784
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1644
|24,2856
|% 0,54
|
|Frank
|21,7654
|21,8965
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,02
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,89
|
|Cumhuriyet
|9.075
|9.213
|86,00
|
|Tam
|9.123
|9.292
|3,00
|
|Yarım
|4.456
|4.550
|15,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.289
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|0,52
|