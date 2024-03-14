***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 12:20
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258734
BIST
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13:278.905
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,85
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2732,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0839
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2735,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0964
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:272.241,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 2.241,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DMSAS
|6,36
|9.942.804
|% 107,17
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|TETMT
|15.062,50
|70.082.533
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.701.110
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|161.272.147
|% -6,43
|
|THYAO
|272,75
|3.703.438.907
|% 0,28
|
|EREGL
|44,70
|1.905.948.906
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|JANTS
|274,75
|1.762.685.525
|% 8,17
|
|OBAMS
|50,85
|1.621.578.954
|% 3,78
|
|ISCTR
|10,50
|1.358.735.662
|% -0,94
|
|EKGYO
|10,71
|915.540.307
|% -0,28
|
|AKFGY
|2,68
|148.689.405
|% -1,47
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|YKBNK
|22,06
|1.134.357.408
|% -0,90
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1241
|32,1258
|% 0,26
|
|Euro
|35,2574
|35,2731
|% 0,31
|
|Sterlin
|41,5335
|41,7417
|% -0,25
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,99
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|935,51
|936,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.066,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,69
|84,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.169,74
|2.170,09
|% 0,66
|