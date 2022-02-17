***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 16:31
***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATEKS
Açıklamalar Akın Tekstil A.Ş. ile ilgili olarak Akın Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002386
BIST
16:282.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:2813,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0185
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:2815,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:28828,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 10,38
|Açılış
|: 828,88
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,20
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.765.871
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.779.553
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.758.001
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|127.300.569
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.525.745
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.403.456
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,56
|5.493.658.650
|% -0,14
|
|KRDMD
|11,83
|1.702.449.367
|% -0,34
|
|EREGL
|28,52
|1.447.637.980
|% 1,21
|
|TUPRS
|195,50
|1.217.632.509
|% -0,05
|
|GARAN
|11,89
|870.584.257
|% 0,42
|
|THYAO
|29,56
|5.493.658.650
|% -0,14
|
|YKBNK
|4,04
|732.052.745
|% 0,75
|
|KRDMD
|11,83
|1.702.449.367
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|304.667.523
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,86
|148.281.497
|% 8,77
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6110
|13,6154
|% 0,14
|
|Euro
|15,4924
|15,5007
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,5033
|18,5961
|% 0,41
|
|Frank
|14,7351
|14,8239
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6209
|3,6391
|% 0,24
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|20,21
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,63
|
|Cumhuriyet
|5.495
|5.578
|83,00
|
|Tam
|5.471
|5.608
|84,80
|
|Yarım
|2.644
|2.713
|41,02
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,51
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,50
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42KONKA
Yüzde 6.14 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 922, 083 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 38 artarak (% 0.15 ) 2, 272
-
16:41XU100
Endeks 2, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 24, 642.00 milyon TL de
-
16:41BUCIM
Yüzde 8.77 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 713, 736 adet işlem
-
16:40PKENT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 640.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 381 adet işlem