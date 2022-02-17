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***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2022 16:31
***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATEKS

Açıklamalar Akın Tekstil A.Ş. ile ilgili olarak Akın Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002386


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Altın Gr. 828 828 9,63  
Cumhuriyet 5.495 5.578 83,00  
Tam 5.471 5.608 84,80  
Yarım 2.644 2.713 41,02  
Çeyrek 1.326 1.356 20,51  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 0,15  
Gümüş Gr. 10,38 10,40 0,05  
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