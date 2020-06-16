***ATLAS* *ALBRK* *CRDFA* *SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
16.06.2020 13:10
***ATLAS******ALBRK******CRDFA******SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ALBRK, ATLAS, CRDFA, SMART]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ALBARAKA TURK 32 17/06/2020
ATLAS YAT. ORT. 87 17/06/2020
CREDITWEST FAKTORING 24 17/06/2020
SMARTIKS YAZILIM 58 17/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851360
BIST
12:59111.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.691,52
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.259
En Düşük
110.706
12:596,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8418
En Düşük
6,7909
12:597,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:59380,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,95
|Açılış
|: 380,42
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|13.586.867
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|72.313.272
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|6.908.167
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|819.350
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|20.346.787
|% 9,98
|
|ISBIR
|939,70
|164.448
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|43.613
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|311.275
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|152.043
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,80
|1.336.241
|% -6,41
|
|ASELS
|32,44
|578.636.710
|% 1,44
|
|GSRAY
|3,37
|567.009.014
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,97
|463.848.893
|% 3,14
|
|GARAN
|8,19
|428.242.127
|% 1,61
|
|KARSN
|2,41
|402.305.039
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,97
|463.848.893
|% 3,14
|
|KARSN
|2,41
|402.305.039
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,37
|567.009.014
|% 2,43
|
|ODAS
|2,13
|329.655.735
|% 4,41
|
|IHLGM
|1,62
|218.297.972
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6307
|8,6740
|% 0,67
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8176
|1,8267
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,92
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.540
|2.557
|5,10
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|0,68
|